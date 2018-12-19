الضوء يعالج حكّة الجلد

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

توقّع باحثون أن تعالج الحكة قريباً لدى ملايين البشر الذين يعانون منها، عن طريق تسليط ضوء على الجلد.

ويمكن تخفيف الحكة بتسليط ضوء من الأشعة تحت الحمراء على الجلد الذي تم معالجته باستخدام مادة كيميائية، وقد وجدت نتائج مثيرة من دراسة في روما أنه يمكن بسهولة تخفيف الحكة للملايين عن طريق تسليط ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء على الجلد الذي يعالج.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، أظهرت اختبارات أجراها باحثون في مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبية بروما، أن الفئران لم تعد تواجه هذا الإحساس المزعج للحكة بعد خضوعها للعلاج، وقلّ حكها لجسمها.

وتوفر النتائج التي وصفت بأنها «مثيرة»، أملاً جديداً لأصحاب الاضطرابات الجلدية.