ثمانينية تنال درجة البكالوريوس

تحتفل السيدة الأميركية العجوز، جانيت فين (84 عاماً)، هذا الأسبوع بتخرجها في جامعة «تكساس» وحصولها على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، فإن فين أم لخمسة أبناء، وقد تقاعدت من وظيفتها كسكرتيرة منذ 7 أعوام.

وأكدت فين أن ما دفعها إلى العودة للتعليم والحصول على الشهادة في هذه السن المتقدمة هو شعورها بالملل بعد تقاعدها.

وقالت فين: «لم أجد شيئاً أفعله بعد التقاعد ووجدت أن سرعتي لا تسمح لي بممارسة لعبة بينغو».

وأَضافت قائلة: «اخترت التخصص في علم الاجتماع لأنه علم أساسي وجوهري. وكنت أتعلم شيئاً جديداً في كل محاضرة، وهذا ما جعلني أشعر بالسعادة».

واستفادت فين من برنامج تمنحه «تكساس» لسكانها البالغة أعمارهم 65 عاماً فأكبر، حيث يتيح لهم الانتظام في عدد من المحاضرات الجامعية في تخصصات مختلفة بجامعات الولاية.