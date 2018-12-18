خرسانات أسمنتية لتخزين الطاقة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

توصلت شركة سويسرية ناشئة إلى ابتكار خرسانات أسمنتية صديقة للبيئة حافظة للطاقة، قد تشكل مفتاح انتشار الطاقة المتجددة.وتعد التكنولوجيا القائمة على تحريك الخرسانات أطول عمراً من البطاريات وذات استخدامات أكثر تنوعاً من الكهرباء المولدة بالقوة المائية، وهما الطريقتان المعتمدتان حالياً لتخزين الطاقة.

كما توفر هذه التكنولوجيا حلاً ممكناً لواحدة من مشكلات مصادر الطاقة المتجددة كالهواء والطاقة الشمسية التي لا بدّ من تخزينها للاستعمال اللاحق؛ لأنها تنتج على فترات متقطعة.

وتؤكد الشركة أن النظام يوفر محطات الحمل الأساسي بكُلفة أقلّ ثمناً من أنواع الوقود الصخري، وقال روبرت بيكوني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة في هذا الإطار: «العالم يحتاج لحلول تخزين طاقة مستدامة وقابلة للقياس السريع من أجل مواكبة واحد من التحديات الأكثر إلحاحاً، المتمثلة بالحاجة للتخلي عن كربنة توليد الطاقة».