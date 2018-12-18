ملكة جمال الكون .. فلبينية

المصدر: بانكوك - رويترز

توجت الفلبينية كاتريونا جراي ملكةً لجمال الكون أمس، وهي المرة الـ4 التي تفوز فيها فلبينية باللقب. وكاتريونا (24 عاماً) عارضة أزياء فلبينية أسترالية، فازت باللقب في بانكوك عاصمة تايلاند، وهي ثاني فلبينية تفوز باللقب في 3 سنوات. وقالت جراي التي كانت ترتدي ثوبا باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من بركان ثار هذا العام «قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان.

شعرت للحظات بالارتباك والضغط». وسبق للفلبين أن فازت المرات الـ3 السابقة التي فازت فيها فلبينية باللقب كانت في الأعوام 1969 و1973 و2015. يذكر أن الوصيفة الأولى في مسابقة العام الجاري هي الجنوب أفريقية تامارين جرين، فيما جاءت الفنزويلية ستيفاني جوتيريز وصيفة ثانية.