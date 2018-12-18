باحثون: التراب علاج للسمنة

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

يبدو أن وسيلة التخلص من السمنة موجودة تحت أقدامنا طوال الوقت دون أن ندرك ذلك، وتتمثل بتناول ملعقة من التراب. إذ أفادت «نيويورك بوست» أن هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه الباحثون في جامعة «جنوب أستراليا»، الذين لاحظوا أن ملعقة من التراب يمكن أن «تمتص» قطرات الدهون من الأمعاء بسرعة كبيرة.

ويقول الباحث الرئيس في الدراسة، تاهني ديننغ: «لم تكن المواد الطينية تحصر الدهون داخل تركيب جزيئاتها فحسب، بل كانت تمنع امتصاص الجسم لها، ما يضمن مرورها ببساطة عبر الجهاز الهضمي، وتخلص الجسم منها في النهاية». لكنّ الباحثين يحذّرون من أن الدراسة لا تزال في مراحل مبكرة جداً ولم يتم اختبارها بعد على البشر.