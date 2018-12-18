«كوبرا» تعض مروّضها أمام الجمهور

المصدر: إعداد: سيد صالح

عضت أفعى كبيرة الحجم من فصيلة «ملك الكوبرا» السامة ذراع مروّضها في أحد العروض الحية على المسرح لترويض الحيوانات في منتجع «فوكيه» بتايلاند.

وبحسب ما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، كان مروّض الأفاعي التايلاندي الشاب، يوتابونغ تشايبودي (35 عاماً)، يؤدي عرضاً لترويض أفعى «ملك الكوبرا» أمام الجمهور، حينما غمدت الأفعى أنيابها على نحو مفاجئ في ذراعه اليسرى، ليسقط منهاراً على الأرض بعد أن تمكّن من انتزاع ذراعه من أنياب الأفعى.

ونُقِلَ تشايبودي إلى أقرب مستشفى في حالة إغماء بعد أن سرى سم الأفعى في مجرى دمه، إلا أن الأطباء نجحوا في إنقاذه بعد أن حقنوه بمادة مضادة للسموم. وغادر الشاب المحظوظ المستشفى بعد 3 أيام، إلا أن حرقاً كبير الحجم أشبه بالجرح ما زال ظاهراً بوضوح في جزء كبير من جسده يشمل عضلات ذراعه وساعده اليسرى، بل حتى شفتيه.

ويقول تشايبودي: «لطالما عضتني الأفاعي قبل ذلك، إلا أنني لم أتعرض لإصابة بالغة كهذه. لقد شعرت بالاختناق قبل أن أفقد وعيي».