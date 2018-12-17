صور «المشتري» تنال إعجاب روّاد «التواصل الاجتماعي»

المصدر: إعداد: سيد صالح

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الحديثة لكوكب «المشتري»، والتي التقطتها له أخيراً المركبة الفضائية «جونو»، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أول من أمس، أثارت الصور إعجاب رواد العالم الافتراضي، حيث أظهرت سحباً ملونة كثيفة تغطي سماء الكوكب الأضخم ضمن كواكب المجموعة الشمسية، وبدت هذه السحب متداخلة في تكوينات وأشكال عجيبة.

وأفاد «مختبر الدفع النفاث» التابع لــ «ناسا»، من مقره بولاية كاليفورنيا الأميركية، بصفته الجهة المسؤولة عن تسيير ومتابعة مهمة المركبة «جونو»، بأن المركبة ستكمل نصف دورة حول «المشتري»، في الــ 21 من ديسمبر المقبل.

وذكر المختبر في بيان صحفي: «تدور المركبة «جونو» حالياً حول «المشتري» في مدارات بيضاوية الشكل، حيث تبلغ مدة كل مدار 53 يوماً، تسلك خلالها المركبة مساراً يمر أعلى السحب المحيطة بالكوكب، ويجتاز دورة كاملة من قطبه الشمالي وحتى الجنوبي».

وكانت «جونو» قد انطلقت في مهمتها لاكتشاف «المشتري» في أغسطس 2011، ووصلت إليه بعد 5 سنوات، ومن المقرر عودتها إلى الأرض في 2021.