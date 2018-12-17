«سانتا كلوز» يرتدي زياً رياضياً ويستخدم «آيفون»

المصدر: إعداد: سيد صالح

أجرت شركة «غرافيك سبرينغز» الأميركية لطباعة الشعارات والرموز، استطلاعاً للرأي بين الأطفال والمراهقين، عبر «غوغل»، لمعرفة آرائهم في الشكل الحالي لشخصية «سانتا كلوز»، وما إذا كان بحاجة إلى تعديل.

ووفقاً لما نشرته أمس، شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أُجرِيَ الاستطلاع على مدى شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وشارك فيه 4000 طفل ومراهق من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

و«سانتا كلوز» شخصية أسطورية استأثرت بمشاعر الأطفال في مختلف أنحاء العالم، ذلك الرجل العجوز البدين، ببزته الحمراء التقليدية ذات القلنصوة بنفس اللون، ولحيته الكثيفة ناصعة البياض، الذي يسكن في القطب الشمالي، ويجوب الطرقات الجليدية ليلة عيد الميلاد بزلاجته السحرية المحملة بالهدايا ولعب الأطفال، والتي صنعها بمساعدة زوجته «السيدة. كلوز».

وبالعودة إلى نتائج استطلاع الرأي، فقد أوضحت أن عدداً كبيراً من المشاركين في الاستطلاع، أبدوا رغبتهم بتحديث شكل «سانتا كلوز»، بحيث يلائم معطيات العصر الحديث. فعلى سبيل المثال، طالب 23 % من المشاركين أن يظهر «سانتا كلوز» ممسكاً في يده هاتفاً ذكياً من طراز «آيفون»، باعتباره واحداً من أكثر وسائل الاتصال الذكية انتشاراً في عصرنا الراهن.

وطالب 25 % من المشاركين، أن يغير سانتا ملابسه، فيستبدل بزته الحمراء بملابس رياضية، فيما طالب 18 % بأن يكون سانتا أكثر شباباً وحداثة في هيئته.أما أغرب الآراء، فقد طالب 11 % بأن تتحول شخصية سانتا إلى امرأة!