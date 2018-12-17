أندر «بنكنوت» بـ3 ملايين دولار

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعتزم شركة «ستاكس بوويرز غاليريز» الأميركية للمزادات طرح ورقة «بنكنوت» أميركية قديمة من فئة 1000 دولار في مزاد من العام المقبل، ومن المتوقع ألا يقل سعر بيعها عن 3 ملايين دولار.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، بأن سبب هذا السعر الخيالي يُعزَى إلى كون الورقة المذكورة تُعدُّ أندر ورقة بنكنوت أميركية، إذ يرجع تاريخها إلى عام 1891، وهي الوحيدة من فئتها المتبقية حتى الآن في حيازة خاصة خارج نطاق الحكومة الأميركية.

تُعرَف الورقة باسم «ورقة ماكري»، لأنها تحمل صورة فوتوغرافية لحاكم ولاية نيويورك وعضو مجلس الشيوخ الأميركي في نهاية القرن 19، ويليام إل. ماكري. ومن المنتظر بيع الورقة في المزاد ضمن معرض سيقام في مدينة «بالتيمور» بولاية «ميرلاند» خلال الفترة من 28 فبراير حتى الثالث من مارس المقبل.