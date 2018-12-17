آخر سيارات سيناترا في مزاد إلكتروني

المصدر: إعداد: سيد صالح

تُبَاع حالياً في مزاد إلكتروني آخر سيارة امتلكها المغني الأميركي الأسطوري الراحل فرانك سيناترا، وفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

السيارة من طراز «ستيشن واجون»، وتحمل العلامة «كرايسلر لو بارون وودي»، موديل عام 1985، من إنتاج شركة «كرايسلر» الأميركية. ومن الجدير ذكره أن «كرايسلر» كانت هي شركة السيارات المفضلة لدى سيناتراً، المعروف بلقب «ذو العيون الزرقاء».

وقد أنتجت الشركة خصيصاً 300 سيارة «امبريال كوب» بين عامي 1981 و1982 باللون الأزرق، نفس لون عيني سيناترا، وزودت كل سيارة منها بـ 16 شريط كاسيت من أشهر أغنياته. ومن المتوقع أن يبلغ سعر السيارة في المزاد 300 ألف دولار.