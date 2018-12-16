أكبر ألماسة في أميركا الشمالية

المصدر: إعداد: سيد صالح

أُعلِنَ في كندا أمس، اكتشاف ألماسة صفراء يبلغ وزنها 552 قيراطاً، لتكون بذلك أكبر ألماسة تُكتَشَف في قارة أميركا الشمالية بالكامل، والـ7 على مستوى العالم.

ووفقاً لموقع «ماينينغ» الشبكي العالمي المعني بشؤون التنقيب عن المعادن النفيسة حول العالم، فإن اكتشاف الألماسة جرى في أكتوبر الماضي، إلا أن إعلانه لم يصدر إلا أمس.وكان موقع اكتشاف الألماسة، الذي يقترب وزنها من وزن البيضة، هو منجم «ديافيك» للألماس في منطقة «الأقاليم الشمالية الغربية» بكندا.

ويبعد موقع الاكتشاف حوالي 217 كيلومتراً عن الدائرة القطبية الشمالية. ووفقاً لبيان إعلان الاكتشاف، الصادر عن شركتي «دومينيون دياموند ماين» الكندية، و«ريو تينتو جروب» البريطانية، صاحبتي الاكتشاف، فلم تُحَدَّد بعد قيمة الألماسة.