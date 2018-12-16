لدغة عقرب تسكن الألم!

المصدر: هافانا - رويترز

اعتاد مزارع كوبي سبعيني، اسمه بيبي كاساناس، اصطياد عقرب مرة كل شهر، خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، كي يلدغ نفسه بسمه قائلاً: إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم. ولم يعد يُنظر إلى علاجه الطبيعي، على أنه شيء مستغرب، فقد وجد باحثون في كوبا، أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا، يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج، يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث، كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة «لابيوفام» الكوبية للمنتجات الدوائية، سم العقرب منذ 2011، لصنع أحد أدوية الطب التماثلي، ويعرف باسم «فيداتوكس».

ولقي هذا الدواء رواجاً، وقال كارلوس ألبرتو ديلغادو، مدير الأنشطة التجارية بشركة «لابيوفام» لـ«رويترز»: إن المبيعات ترتفع 10% سنوياً. ويباع «فيداتوكس» بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حالياً محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاساناس: «أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه». وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه. وقال «يؤلمني لفترة وجيزة، ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي، ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك».