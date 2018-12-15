شاهد.. مزارع كوبي يعالج ورم السرطان بسمّ العقارب

المصدر: البيان الالكتروني

وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق، الذي يستوطن جزيرة الكاريبي، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتخفيف الآلام، وأنه قد يكون قادرا على تأخير نمو الورم لدى بعض مرضى السرطان، ويدخل في تصنيع أحد الأدوية المتجانسة (دواء مخفف جدا بالماء) اسمه التجاري فيداتوكس.

أطباء الأورام خارج كوبا وفق "يورونيو" يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لدعم هذه الفرضيات بشكل مناسب، ويقول مريض كوبي اسمه خوسيه مانويل اكوستا تم تشخيص اصابته بسرطان البروستات في العام 2008 "بعد أربع أو خمس سنوات (من تناول العقار) قال لي الطبيب، الذي كنت تحت رعايته، إن مرضي لم يتطور".

وتوصي الشركة بالدواء هذا كعلاج تكميلي وتقول إنه لا ينبغي أن يحل مكان الأدوية الحقيقية.