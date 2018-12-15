جهاز يشخص الزهايمر مبكراً

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

طور العلماء فحصاً للدماغ يتم بواسطة المسح الضوئي يمكنه اكتشاف العلامات المبكرة لمرض الزهايمر. وأفادت «ديلي ميل»، أخيراً، بأن جهاز المسح الضوئي يحتوي على جزيئات ضئيلة مشعة يتم حقنها عبر الجمجمة، فترتبط بلويحات مضيئة في الدماغ يعتقد أنها تسبب تدهوراً في الإدراك.

واعتمد الأطباء في السابق على اختبارات الذاكرة لتشخيص الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. لكن الدراسة الجديدة التي أجراها علماء جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، تلقي ضوءاً جديداً على هذا المرض الدماغي المرتبط بالتقدم في العمر، ويمكن أن تقدم الأمل في التشخيص المبكر والعلاجات التي يمكن أن تبطئ تطور الأعراض.

يشار إلى أن إحدى أكبر المشكلات في دراسة مرض الزهايمر تتمثل في عدم القدرة على رصد البروتينات الدماغية في الزمن الحقيقي.