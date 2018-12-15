الأكثر بحثاً عبر «غوغل» في 2018

المصدر: إعداد - سيد صالح

أصدر «غوغل» قائمة بأكثر الأسماء والمواضيع التي جرى البحث عنها العام الجاري. ووفقاً لموقع «بزنس انسايدر» البريطاني الذي نشر القائمة أخيراً، جاءت بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، على رأس القائمة. والمركز الثاني من نصيب فارس الديسكو «دي جيه» السويدي، أفيتشي، الذي توفي أبريل الماضي. وجاء المغني الأميركي ماك ميلر، في المركز الثالث.

وكان المركز الرابع من نصيب لي ستاك، الرئيس السابق لشركة «مارفل كوميكس». كما جاء فيلم «الفهد الأسود» بالمركز الخامس، والأميركية ميغان ميركل في المركز السادس. ثم على التوالي: الطاهي الأميركي أنتوني بورداين؛ مغني الراب الأميركي تنتيشن؛ عالم الفيزياء البريطاني ستيفين هوكينغ؛ عارضة الأزياء الأميركية كيت سبيد.