لحوم «نباتية» في المطاعم قريباً

المصدر: دبي - البيان

تعكف شركة «هامبتون كريك» في سان فرنسيسكو، تنتج مايونيز نباتي خالياً من البيض، على طرح لحوم دجاج حقيقية الآن يتم إنتاجها في مختبرات بداخل مفاعلات حيوية.

ولكن وفقاً لموقع «فاست كومباني» فإن القادم هو أكثر إثارة، وهو إنتاج لحم بقري بأسعار معقولة. وسوف تتوفر هذه اللحوم التي تنمو في مختبرات الشركة بسان فرانسيسكو في المطاعم قريباً.

وتركز هذه المنشأة الأميركية في سان فرانسيسكو على البدائل النباتية للمكونات الحيوانية. وقد كان تاريخها مليئاً بالإثارة، وشمل معارك قضائية مع إدارة الأغذية والأدوية بشأن برنامج مثير للجدل لشراء منتجاتها الخاصة من المتاجر مباشرة، وتبيع الشركة الآن المايونيز واللحوم المشتقة من مواد نباتية.