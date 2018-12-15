الحمض النووي يكشف سارقة الزبادي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اتُّهمت امرأة بالسرقة في تايبيه بتايوان بعد أن سرقت مشروب زبادي من زميلتها في الغرفة. وذكر موقع «بي بي سي» أنه تم التعرف على السارقة من خلال اختبار الحمض النووي لها.

والمشتبه بها كانت تشاطر الغرفة مع الطالبة وخمس فتيات أخريات كن يدرسن في جامعة الثقافة الصينية بالمدينة.

واكتشفت واحدة من رفيقاتها أن مشروب الزبادي الذي يبلغ ثمنه نحو دولارين كان يستهلك دون إذنها. فقامت بإخراج زجاجة من السلة، وطلبت من الجاني أن يتقدم. وعندما لم يتقدم أي شخص ويعترف بالسرقة، اشتكت الطالبة إلى رجال الشرطة وطلبت منهم إجراء تحقيق رسمي.

وبما أن الزجاجة كانت مبللة للغاية ويصعب الحصول على بصمات الأصابع، طلبت من الضباط إجراء اختبارات الحمض النووي على زميلاتها في الغرفة، فتم تحديد السارقة.