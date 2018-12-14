غشّ.. فحُرم ربع مليون دولار

المصدر: إعداد - سيد صالح

رفضت الإدارة المسؤولة عن تنظيم جائزة «فيرو»، إحدى أشهر جوائز اليانصيب في بريطانيا، تسليم جائزة قيمتها 200.000 جنيه استرليني «253.184 دولاراً» للبريطاني إريك ووكر، بعد أن اتهمته بتحريف أحد أرقام الحظ في البطاقة الفائزة التي بحوزته.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، صورة للبطاقة الفائزة، ويبدو فيها أحد الأرقام الفائزة «F-5»، التي تدعي الإدارة أنه كان في الأصل «E-5»، ثم قام ووكر بتحريفه ليفوز بالجائزة من دون وجه حق.

وأجرت «ميرور» مقابلة مع ووكر وزوجته. ويؤكد ووكر الذي يبلغ من العمر 56 عاماً ولديه 4 أطفال، وهو حالياً من دون عمل أنه لم يرتكب أي نوع من الغش.

ويقول: «ما أراه هو أنني فزت بجائزة اليانصيب بنزاهة وأمانة، ولم أغش أحداً. ربما يكون التغيير الظاهر حول الرقم الذي أثار المشكلة ناتجاً عن خطأ مطبعي». وأضاف قائلاً: «لقد حرموني من المال المستحق لي».