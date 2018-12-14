الشرطة تعيد خاتم خطبة من «بالوعة»

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

استعاد خطيبان بريطانيان خاتم خطبتهما، أثناء ظهورهما في برنامج تلفزيوني، وذلك بعدما سقط منهما في بالوعة لتصريف مياه الأمطار في مدينة نيويورك الأميركية.

وكانت دانيلا أنتوني وجون درينان، وهما من إنجلترا، قد أعلنا خطبتهما في متنزه سنترال بارك بنيويورك، قبل أن يتسبب درينان بالخطأ في سقوط الخاتم من أصبع خطيبته في ميدان تايمز سكوير القريب يوم 30 نوفمبر الماضي، وانزلق الخاتم إلى بالوعة لتصريف المياه.

وهرع ضباط من شرطة نيويورك لمساعدة الخطيبين وفتحوا البالوعة، وحاولوا العثور على الخاتم لكن دون جدوى،

لكن الضباط لم ييأسوا وذهبوا في اليوم التالي إلى الموقع وعثروا على الخاتم، وأطلقوا حملة على منصات التواصل الاجتماعي للعثور على دانيلا وجون لتسليمهما الخاتم.

والتقى ضباط الشرطة والخطيبان مرة أخرى، لكن في برنامج المذيعة المعروفة إلين ديجينيريس، الذي يحمل اسمها.

وجثا جون على إحدى ركبتيه، مخاطباً دانيلا مرة أخرى: «هل تقبلين أن تصبحي زوجتي؟»، فردت بالقبول.

وتلقى الخطيبان هدية، عبارة عن شيك بمبلغ قدره 10 آلاف دولار لإقامة حفل الزفاف.