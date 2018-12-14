يعيش على الهواء والشمس

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يَدَّعي خاي هو (38 عاماً)، من بيركينهيد في المملكة المتحدة، الذي يوصف بأنه روحاني، أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بالاعتماد على 100 سعرة حرارية فقط في الأسبوع، وعلى الهواء، وأشعة الشمس وأوراق النعناع في بعض الأحيان.

ووفقاً لصحيفة «أوديتي سنترال»، فإن خاي يشتغل عاملاً في توصيل البيتزا، ولا يهتم كثيراً بتغذية نفسه، ويقول، إنه كان يرفض باستمرار وجبات الطعام التي كانت تقدمها له والدته عندما كان طفلاً، لكنه بدأ فقط بالتخلي عن تناول الطعام تماماً على مدى فترات طويلة من الزمن قبل 4 سنوات، بمساعدة رياضة التأمل التي تساعده على امتصاص جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها من الهواء الرقيق وضوء الشمس.

ويقول، إنه يمكنه أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون استهلاك أي نوع من أنواع الطعام، باستثناء بعض أوراق النعناع للمساعدة على التغلب على المذاق المر في فمه، ونادراً ما يشرب الماء، وأحياناً مرة واحدة في الأسبوع.