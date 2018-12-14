فَراسِهْ وفروسيِّهْ .. قصيدة لـ"محمد بن راشد"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة عبر حساب سموه في إنستغرام بعنوان " فَراسِهْ وفروسيِّهْ" جاء فيها:

إسـجـعي يــا الـقـصايدْ بـالجديدْ الـغريبْ

مــنْ شـريـفْ الـمـعاني واصـلـهْ لـلكمالْ

مــنْ عـجـيبٍ مـصفَّىَ مـا لـمثلهْ ضـريبْ

فــوقْ حــدِّ الـظـنونْ وفــوقْ حَـدْ الـخيالْ

لــولـوٍ فـــي مـغـاصَهْ مـظـلماتْ الـغـبيبْ

جــوهَــرَهْ مـايـثـمَّـنْ بــالــوزونْ الــثِّـقـالْ

وإكـتـبي مــنْ حــروفٍ مـاوعـاها خـطيبْ

لـوْ (لِ قِـسْ الإيادي) لي بهْ ضَرْبْ المثالْ

نَـبـضْ يَـسـري بـدَمِّي ويـحتويني مِـريبْ

مـــنْ صـبـايِـهْ مـعـايـهْ مـــا لـظـلِّـهْ زوالْ

وإنْ تـفَـكَّرتْ فــي حـالهْ تَـرَكني عـطيبْ

يـبـتدي بــي بـحـالْ ويـنتهي بـي بـحالْ

وإنْ قـبضتهْ شـعاعهْ وصرتْ أحسِّهْ قريبْ

فَــرْ بـيـنْ الأصـابعْ وإخـتفىَ فـي الـظِّلالْ

مــنْ عـرفتهْ وعـرفني قـالْ لـي لاتـخيبْ

وقـلتْ لـهْ مـا بـخَيِّبْ لكْ مدىَ العمرْ فالْ

ومنْ علىَ الخيلْ سيرهْ بينْ صبحْ ومغيبْ

يـحـتـويهْ الـتَّـأمِّـلْ كـلِّـمـا بـــأرضْ جـــالْ

تـملكْ الـخيلْ وجـدي فـي هواها سليبْ

والـقَـنَصْ والـقصايدْ فـي وصـوفْ الـجمالْ

ســاريٍ وسـطْ ظـلما مـثلْ طـيفٍ غـريبْ

مـتـعـبٍ خــيـلْ تـفـكيري أطــاردْ ســؤالْ

وشـفتْ أنِّـي بـعلمٍ مـا إنـكشَفْ لـلأريبْ

آتـــقَــرَّبْ لــحَــلِّ الـمـعـضـلاتْ الــثِّـقـالْ

كـيفْ هـا الـكونْ يـجري في نظامٍ عَجيبْ

وكـيـفْ تـسري الـلِّيالي مـاضياتٍ عـجالْ

وويـنْ مـبداهْ ها الكونْ الفسيحْ الرِّحيبْ؟

وويـنْ مـنهْ الـنِّهأيهْ فـي إتِّـساعْ المجالْ؟

عــنْ وجــودٍ بـذاتـهْ مـحـتفي مــا يـغيبْ

وعــنْ وجــودٍ لـذاتـهْ مـخـتفي مـا يـطالْ

شَــفْ حـتَّـى تـظنِّهْ فـي يـمينكْ نـصيبْ

وخَـــفْ حــتَّـى تـظـنِّهْ ذايــبٍ فــي زلالْ

أرجــوْ الـعـذرْ لأنِّـي كـادْ راسـي يـشيبْ

مــنْ طـويـلْ إفـتكاري فـي أمـورْ الـمحالْ

وصـرتْ أسـمَعْ لـقلبي مـنْ عنايهْ وجيبْ

وأتـعـبتني الـلِّـيالي مــنْ عـنـا الإرتـحـالْ

ومـنْ يـفلسفْ وجـودهْ بـالجدَلْ ما يصيبْ

والــجـدَلْ دونْ تـعـريفْ الـمـعارفْ جــدالْ

وفــي الـمـعارفْ حـيـاةٍ ربِّـهـا مــا يـخيبْ

تَـكْسيْ الـعلمْ وأهـلهْ منْ صفاتْ الجَلالْ

بـيـنْ شَــرٍّ وخـيـرٍ فــي الـصِّراعْ الـرِّهيبْ

نـجـعَـلْ الـخـيـرْ مَـبـدانـا وفــيـهْ الـنِّـضالْ

وكــلِّ شَــيٍّ بـقـيمهْ وبـاكـرٍ عـلـمْ غـيبْ

غــيــرْ أنَّـــا نـشـوفَـهْ بـإفـتـهامْ وخَــيـالْ

والـدَّلالهْ عـلىَ الـمفهومْ مـا هي صعيبْ

بــسْ كـيـفْ الـدَّلالـهْ دونْ كـيـفْ ومـثالْ؟