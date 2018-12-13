برغر نباتي بلحوم بديلة يستهوي النباتيون في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

البرغر النباتي المبتكر والمفضل لدى المشاهير بنكهته ومظهره وقوامه الذي يضاهي البرجر التقليدي يصل دبي ليلبي رغبات عشّاق البرجر الصحي.

حيث أطلقت أحد المطاعم العالمية في دبي البرجر النباتي«بيوند برغر»الشهير عالمياً، والذي يعدّ البرجر النباتي الأول من نوعه في المنطقة.

يُعتبر بيوند برغر أول برجر نباتي في العالم يضاهي بطعمه ومظهره برجر لحم العجل المشوي وذلك بفضل اعتماد طريقة تحضير فريدة من نوعها، ويتألف عوضاً عن اللحم، من خليطٍ نباتي يضم البازلاء والقليل من الشمندر ليضفي لوناً أحمر أشبه باللحم، بالإضافة إلى زيت جوز الهند ونشاء البطاطا.

يحصل الضيوف بذلك على برغر نباتي شهي ذو طعمٍ مثالي بالنسبة لمحبي اللحوم ممن يفضلون الأغذية الصحية ويتبعون حمية صحية، أو بالنسبة للنباتيين الذين يتجنبون أكل لحم اللحوم.

وتقدم سلسلة مطاعم «بير برغر» البرجر النباتي مع خيارات متنوعة من الخبز، بما في ذلك خبز البرغر الأصلي والخبز المصنوع من الخضار واللفائف الخضراء اللذيذة