أميركا تعيد أجراساً للفلبين بعد 117 عاماً

المصدر: إعداد: سيد صالح

أعادت الولايات المتحدة إلى الفلبين أجراس «بالانغيغا» الـ3 الشهيرة، التي كان الجنود الأميركيون قد استولوا عليها من كنيسة «سان لورينزو دي مارتير» بمدينة «بالانغيغا» الفلبينية عام 1901، كغنيمة حرب، إبان الاحتلال الأميركي للفلبين.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، تم تسليم الأجراس الـ3 صباح أول من أمس، في مراسم رسمية أقيمت بقاعدة «فيلامور» الجوية الفلبينية، وبحضور مسؤولين فلبينيين وأميركيين. وتحظى أجراس «بالانغيغا» باعتزاز خاص من الفلبينيين، إذ يعتبرونها رمـــزاً وطنياً. وقررت الولايات المتحدة إعادة الأجراس للفلبين في بادرة تهدف لتـــعزيز الصداقة بين البلدين.