شوكولاته تستنفر رجال الإطفاء بألمانيا

المصدر: فيرل (ألمانيا) - رويترز

استُدعي رجال الإطفاء في مدينة فيرل غربي ألمانيا لمواجهة حالة طارئة استثنائية.. تسرب شوكولاتة سائلة في أحد شوارع المدينة.

وقال ناطق باسم وحدة الإطفاء في المدينة إن الحادث وقع مساء أول من أمس نتيجة امتلاء أحد الخزانات بمصنع لإنتاج الشوكولاتة السائلة عن آخره حتى فاضت الشوكولاتة وتسربت.

وأضاف الناطق: «تسرّب نحو طن من الشوكولاتة إلى فناء المصنع ومنه إلى الشارع. وطوّق رجال الإطفاء الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق قبل استدعاء شركة نظافة متخـــصصة لإزالتها من الطريق». وتابع: «رغم الحادث المؤسف فإن عيد الميلاد لن يكون بلا شوكولاتة في فيرل».