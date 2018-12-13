عِناق الأبقار.. راحة نفسية!

المصدر: برلين - د ب أ

تقدم مزرعة في نيويورك جلسات عناق مع الأبقار، زعماً منها أن لذلك أثراً في زيادة الراحة النفسية للإنسان، وذلك بدءاً من 75 دولاراً للساعة.

وتعد مزرعة «ماونتن هورس فارم» مرتاديها بقضاء أوقات مرحة ومريحة مع الأبقار. وتظهر الصور الموضوعة على صفحها في إنستغرام أشخاصاً واضعين أذرعتهم على البقرة أو يمسدون رأسها.

وعلى حسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين حزم أربع، يمكن الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة. ولكن أميركا ليست المكان الوحيد الذي يمكن معانقة بقرة فيه، ففي هولندا، لمعانقة بقرة هولندية «أثر لطيف يمنح المرء شعوراً بالثقة»، بحسب مزرعة كاستاني في قرية بيتس.