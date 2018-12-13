عمرها 102 وتقفز بالمظلات

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أصبحت جدة تبلغ من العمر 102 عام أكبر هواة القفز بالمظلات في العالم بعد هبوطها من ارتفاع 14 ألف قدم (4300 متر) من سماء جنوب أستراليا، بمساعدة مدرب خاص.

وقالت إيرين أوشيه، المدمنة على المغامرات والمحبة للإثارة، وفقاً لموقع «نيشن»، إنها شعرت بالارتياح بعد هبوطها، ما أدى إلى شعورها برشاقة منقطعة النظير.

وقفزت أوشيه بالمظلة للمرة الأولى للاحتفال بعيد ميلادها الـ100 عام 2016، لكن المنظمين أكدوا أن عملية القفز الأخيرة كانت أكثر إثارة. وهدفت أوشيه من العملية لجمع تبرعات لجمعية خيرية للأمراض العصبية بعد وفاة ابنتها نتيجة لهذا المرض.