موظفون ملزمون بـ6000 خطوة يومياً

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

تعرضت شركة في الصين، لانتقادات عنيفة، بسبب فرضها غرامات على موظفيها إذا لم يمشوا ما لا يقل عن 180 ألف خطوة في الشهر. ووفقاً لمعلومات «تايمز»، فقد تم تغريم العاملين في شركة عقارية، لم يكشف النقاب عن اسمها، في مدينة قوانغتشو بجنوبي الصين، بمقدار 0.01 يوان، عن كل خطوة يفشلون في إجرائها عند محاولة تحقيق هدفهم.

وقالت إحدى الموظفات للصحيفة: إن العمل الإضافي المتكرر، جعل من الصعب على الموظفين السير 6000 خطوة في اليوم، على الأقل، خارج ساعات العمل.

أضافت: أدرك أن الشركة تريد تشجيعنا على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، لكن ليس لدينا وقت كافٍ للنوم، لأننا بحاجة للمشي لتحقيق الهدف.