مدنٌ تتزيّن بالأضواء

المصدر: البيان الالكتروني

طرقات ومبان وجسور، تصبح حية حين تتراقص فوقها الأضواء. في بقاع مختلفة من العالم، تقام مهرجانات سنوية للأضواء، كل منها يحتفل بطريقته. في معرض الصور أهم مدن العالم التي ترتدي ثياب الأضواء الملونة، والتي رصدتها عدسة (DW) الالمانية.

ليون

بالرغم من الأحداث التي تشهدها العاصمة الفرنسية "باريس" من توتر سياسي وتظاهرات لأصحاب "السترات الصفراء"، إلا أن البعض يستعدون للاحتفال بمهرجان الأضواء.

تزينت مباني مدينة ليون بالأضواء المبهجة والشموع المضاءة وأضواء الليزر المسلطة على المعالم السياحية والطرقات، في مشهد يخيم عليه التوتر والقلق. يقام المهرجان سنوياً منذ العام 1852 ولم يتوقف منذ ذلك الحين.

لندن

في يناير 2019 وبالتحديد من الفترة من (18 إلى 21 ) من المنتظر أن تضاء العاصمة البريطانية، لندن في مهرجان لوميير. أنوار وعروض فنية في كل مكان، مشاهد فنية رائعة تُرسم على ضفاف نهر التايمز لتحول مدينة الضباب إلى لوحة فنية متكاملة. يلقى المهرجان إقبالا كثيفا من البريطانيين والسياح من مختلف أرجاء العالم.

سيئول

يحتفل الكوريون بـ "السنة القمرية" الجديدة فى التقويم القمري الكوري في الثالث من فبراير القادم 2019. وهو أحد أهم الأعياد التقليدية فى كوريا الجنوبية. والقمر المكتمل الأول في العام القمري الكوري يطلق عليه يوم "Jeongwol Daeboreum"، ويتم الاحتفال به بإضاءة الشموع والأضواء وإطلاق الألعاب النارية.

مونتريال

يقام في المدينة الكندية مونتريال كل عام في شهري فبراير ومارس مهرجان "مونتريال إن لوميير". بدأ الاحتفال بالمهرجان عام 2000 ومع مرور الوقت، أصبح أحد أكبر المهرجانات الشتوية في العالم. لكن محطة مترو أنفاق ساحة الفنون في مونتريال هي أيضا مكان مضيء دوما ليس فقط في المهرجان. وفيها تجد قصة موسيقية تحكيها لوحة زجاجية طولها 13 متر تحتوي على أكثر من 100 مصباح فلوري.

بالتيمور

تتحول مدينة بالتيمور الأميركية إلى مسرح لجميع أنواع العروض الفنية كل عام. ففي مهرجان الأضواء الذي يقام في شهر مارس، يصبح المرفأ الداخلي للمدينة مسرحاً لجميع أنواع العروض الفنية الضوئية المتنوعة.

سيدني

ينطلق مهرجان الأضواء في العاصمة الاسترالية، سيدني كل عام في شهر يونيو. ويستقطب مهرجان Vivid Sydney آلاف الزائرين والسياح كل عام. لوحة فنية رائعة لأشهر معالم المدينة السياحية، تُظهرها أحدث تجهيزات الإضاءة الساحرة حيث يشاهدها أكثر من 2 مليون زائر.

موسكو

أرقام قياسية حققها مهرجان موسكو لعروض الليزر في موسوعة غينيس. بأكبر عدد من المصابيح المشاركة في العرض وأكبر مساحة لسطح مياه تتحول إلى شاشة عملاقة، وبزيارة نحو 4 ملايين شخص استمتعوا بالعروض المبهرة.

برلين

تستضيف العاصمة الألمانية برلين في شهر أكتوبر من كل عام مهرجان الأضواء ثنائية وثلاثية الأبعاد. يسلط المهرجان الأضواء على معالم برلين المميزة ليضفي عليها بعدا جديدا.

فرانكفورت

يضفي مهرجان "لوميناله" الذي يقام كل عامين في فرانكفوت الألمانية، جوا ساحرا يلقى إقبالا شديدا من السياح والزوار من كل أنحاء العالم. عدد كبير من الأعمال الفنية يشارك بها فنانون يضيئون بها معالم المدينة في مهرجان الأضواء الذي سيقام مرة أخرى عام 2020.

غنت

تستقطب مدينة غنت في بلجيكا بمهرجان الأضواء أكثر من نصف مليون زائر. يقام المهرجان كل ثلاثة أعوام، وفي العام 2018، عُرض 40 تصميما لعدد من الفنانين أناروا المعالم السياحية في المدينة بشكل خطف الأنظار.