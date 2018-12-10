عمليات توليد بالروبوت قريباً

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

سيكون باستطاعة الروبوت قريباً إجراء عمليات توليد النساء، وإزالة الأورام السرطانية، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل عن خبراء. وأضاف الخبراء أن الإنسان الآلي من المتوقع أن يكون ماهراً في العمليات الجراحية، وسيعاون الأطباء في العمليات، ويستطيع استخدام الأدوات الجراحية بمهارة.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة طبية بريطانية إن الإنسان الآلي سيتمكن من تسجيل نتائج فحص «دي إن إيه» للبشر، لتكون تلك لحظة مفصلية في الأعوام العشرين المقبلة، إذ ستكون العمليات الجراحية أكثر أماناً مما هي عليه الآن.

وسيكون بمقدور الأطباء أيضاً تشخيص أمراض قبل أن يُجروا عمليات جراحية لأجزاء معينة في جسم الإنسان، وبالتالي فإن العمليات ستكون على نطاق أضيق وأقل خطورة، وفق ما توقعته لجنة طبية مستقلة في بريطانيا.