"ستورم".. فرس نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أصبحت "ستورم"، وهي فرس عمرها ثماني سنوات من هافلينجر بهولندا ، نجمة على شبكات التواصل الاجتماعي كموقع انستغرام، وذلك بفضل خصلات شعرها الطويلة والمموجة.

وأفاد موقع "أوديتي سنترال" أن الطالبة ناعومي بيكرز البالغة من العمر 24 عاماً ، اشترت الفرس من مالكها السابق قبل عامين بعد أن أغرمت بها لشعرها الطويل المذهل ، والذي يشبه إلى حد كبير خصلات متموجة لفتاة شقراء.

ولم يتم قص شعر الفرس منذ أن كان عمرها عامين فقط ، وأصبح لديها بالفعل عدد كبير من المعجبين على وسائل الإعلام الاجتماعية عندما حصلت عليها نعومي ونشرت صورها.

وعندما قررت الفتاة نشر صور الفرس على انستغرام لم تكن تتصور أن يتابعها هذا العدد الهائل من المعجبين وأن تحظى بشهرة كبيرة.

وتشتهر خيول هافلينجر بشعرها الطويل الجميل ، ولكن شعر ستورم أطول من معظمها.

عندما كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات ، كانت لديها بالفعل خصلت متعرجة على كتفها ، وقررت مالكتها أن تدع الشعر ينمو على مدار السنوات الست الماضية ، ويبلغ طوله الآن أكثر من متر واحد ، وقد حصل على لقب "رابونزيل" ، تيمنا بشخصية قصة الأطفال الشهيرة.