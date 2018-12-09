سيلفي الدرونز صرعة إماراتية تنتقل للعالم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يبدو أن صور سيلفي الهاتف أصبحت مثيرة للملل ، ولم يعد الناس يلتقطون هذا النوع من الصور الروتينية نتيجة لذلك.

وذكر موقع " blogs.dailylifetech" أنه بعد صور السيلفي العادية ، ثم استخدام عصا السيلفي في التقاط الصور، بدأ آلاف الناس في الإمارات يلتقطون صورا مذهلة من زوايا جنونية باستخدام طائرات درونز رباعية حديثة، ثم يحملونها على وسائل التواصل الاجتماعي ، وسرعان ما انتشرت هذه الصور في أنحاء العالم كانتشار الهشيم في النار، خاصة مع توفرها في الأسواق والمتاجر الإلكترونية الشهيرة.

والنوع الجديد المستخدم حاليا في التقاط السيلفي يدعى "Drone X Pro"، وتم تصنيعه بحيث يستطيع أي شخص استخدامه والتحكم في زوايا تحليقه، وهو ملائم لالتقاط صور السيلفي المثالية.

وصمم طائرة السيلفي مهندسان ألمانيان، وذلك بعد أن وجدا أن طائرات الدرونز التقليدية ثقيلة الوزن وصعبة الحركة ويصعب التحكم بها.