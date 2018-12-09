وفاة امرأة بسبب «نيتي»

المصدر: إعداد: سيد صالح

توفيت أميركية من مدينة «سياتل» بولاية واشنطن بعد أن تآكل دماغها، فصار أشبه بــ«كرة من عجينة دموية»!، على حد وصف شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، نقلاً عن طبيب بالمستشفى الذي توفيت به السيدة.

وأفادت «فوكس نيوز» بأن الوفاة على هذا النحو البشع حدثت نتيجة إصابة السيدة بعدوى من «أميبا» -كائن أولي جرثومي وحيد الخلية- آكلة للدماغ، بعد أن ملأت وعاء «نيتي» الطبي الشهير بمياه الصنبور واستخدمته لتنظيف جيوبها الأنفية.

وأضافت «فوكس نيوز»: إن السيدة نُقِلَت إلى أحد المستشفيات، حيث شك الأطباء في وجود ورم بالمخ، إلا أن الفحص بالأشعة المقطعية أظهر عدم وجود أي ورم، وإنما أظهر تآكل مخ السيدة بعد امتلائه بالأميبا الآكلة للدماغ.

وبعد إجراء التحاليل، تبين أن مصدر «الأميبا» هو مياه الصنبور الذي وضعته السيدة داخل وعاء «نيتي» لتنظيف أنفها.

وينصح الأطباء بعدم استخدام هذا الوعاء لتنظيف الأنف، إلا بعد ملئه بمياه مغلية ومعقمة لضمان خلوها من الجراثيم والكائنات الدقيقة.