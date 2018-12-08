دوقة «يورك» تتألق في دبي رفقة عدد من النجوم

المصدر: إعداد - سيد صالح

تظل دبي دوماً وجهة المشاهير الذين يتوافدون عليها من كل بقاع الأرض.

وأمس استقبلت دبي الأميرة سارة فيرغسون أو «فيرغي» كما يطلق عليها البريطانيون، دوقة «يورك»، التي جاءت لزيارة دانة الدنيا بصحبة باقة من النجوم، منهم نجوم سينما أميركيون لامعون، من أبرزهم النجمة الأسطورية سوزان ساراندون، وبن ستيلر، ومادلين ستو، إضافة إلى النجمة البريطانية كارولين ستانبري.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، تزور فيرغي وباقة النجوم المذكورة أعلاه الإمارات حالياً لحضور حفل خيري تنظمه مؤسسة «فنانون من أجل السلم والعدل» الأميركية، بالتعاون مع مؤسسة «دبي العطاء».

وانتهزت دوقة «يورك» فرصة وجودها في الإمارات وانطلقت في جولة سياحية تجوب فيها معالم الإمارة. وبدت فيرغي (59 عاماً)، في قمة تألقها وأناقتها، كما أعربت عن سعادتها بوجودها في دبي مع أصدقائها.

ونشرت فيرغي عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام» صورة لها في رحلة سفاري بدبي، حيث تظهر في الصورة واقفة بجوار جمل، ودوّنت فيرغي التعليق التالي أسفل الصورة: «شكراً فنانون من أجل السلم والعدل ودبي العطاء على إحضاري إلى دبي».

كما نشرت فيرغي صورة أخرى تظهر فيها مع ساراندون، وستيلر، وستانبري، وعلقت أسفلها: «أنشطة خيرية رائعة في دبي، الإمارات، لدعم قضايا مهمة، بحضور نجوم متألقين».

