زيارة الـ«بانثيون» مجانية

المصدر: روما - د ب أ

تعهد وزير الثقافة الإيطالي ألبرتو بونيسولي، بإلغاء خطط كانت تهدف إلى فرض رسوم على دخول السائحين معبد بانثيون في العاصمة روما.

وقال بونيسولي في رسالة عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أول من أمس، إنه لا يرغب في الحد من إمكانية زيارة الموقع الأثري. يشار إلى أن «بانثيون» هو معبد يرجع تاريخه إلى قرابة 2000 عام، وقد تحول في وقت لاحق إلى كنيسة.

وأضاف الوزير بونيسولي: «إذا أراد سائح مساعدتنا، فهذا محل ترحيب دائماً، لكن زيارة معبد بانثيون مجانية ولابد أن تظل كذلك».

كانت وزارة الثقافة الإيطالية ذكرت العام الماضي إبان فترة الحكومة السابقة، أنه يتعين على كل سائح دفع 2 يورو (2.3 دولار أميركي) مقابل دخول زيارة البانثيون، اعتباراً مايو 2018 للمساعدة في تكاليف صيانته. وصرحت ناطقة باسم الوزارة أمس الجمعة، بأنه تم تعليق إصلاح نظام التذاكر في وقت سابق العام الجاري.