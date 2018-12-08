«دبي ميراكل غاردن».. واحة زهور وسط الصحراء

المصدر: إعداد - سيد صالح

بثت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، القسم العربي، أمس، عبر موقعها الشبكي تقريراً تلفزيونياً عن حديقة «دبي ميراكل غاردن». جاء التقرير تحت عنوان «حديقة تضم 150 مليون وردة وسط الصحراء في دبي»، ووصف الحديقة بأنها معجزة بالفعل وواحة للزهور في وسط الصحراء، في إشارة إلى معنى اسم الحديقة باللغة العربية.

وأفاد التقرير بأن «دبي ميراكل» تُعَدُّ أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم. وأضاف أنه ما إن تفتح الحديقة أبوابها الخشبية، حتى يجد المرء نفسه بداخل عالم سحري يتسم بالهدوء ويزهو بالألوان.

وذكر أنه ينمو بداخل الحديقة أكثر من 150 مليون زهرة مصممة على هيئة أقواس وأشكال متنوعة. كما تعرض الحديقة أكثر من 120 نوعاً من الزهور التي تتفتح في مواسم مختلفة.

وأضاف أن الفكرة الرئيسية للحديقة هي بعث الحياة في أشكال جامدة. وأفاد أيضاً بأن الحديقة أدرجت أكثر من مرة ضمن موسوعة «غينيس» العالمية. فعلى سبيل المثال، تحتوي الحديقة على أكبر مجسم في العالم للفأر «ميكي»، أشهر شخصية في عالم «ديزني» الساحر للأطفال، حيث يبلغ طول المجسم 18 متراً. كما تضم «دبي ميراكل» أيضاً مجسماً بالحجم الطبيعي من الزهور للطائرة من طراز «أيه 380»، أشهر الطائرات ضمن أسطول الناقلة «طيران الإمارات».