«رابونزل» تظهر في أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان

لم تقص الشابة الأوكرانية ألينا كرافتشينكو (33 عاماً)، شعرها منذ 28 عاماً، أي منذ أن كانت في الخامسة من عمرها. واليوم صارت تفخر بشعرها الذي يتجاوز طوله المترين.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، تقريراً عن كرافتشينكو، ووصفتها بأنها الأميرة «رابونزل» الحقيقية، في إشارة إلى الشخصية الخيالية الألمانية الشهيرة التي تظهر في قصص الأطفال وتشتهر بشعرها الطويل.

وأفادت الصحيفة بأن كرافتشينكو، على عكس شخصية الأميرة «رابونزل» الوهمية في قصص الأطفال التي كانت تتسم بالرومانسية المفرطة، سيدة أعمال ناجحة، فضلاً عن كونها أماً لتوأم عمرهما 6 سنوات.

وكشفت كرافتشينكو للصحيفة أن سر احتفاظها بجمال شعرها يكمن في عدم غسله أكثر من مرة واحدة فقط كل ثلاثة أسابيع. وقالت كرافتشينكو: «أحب شعري الطويل الثمين وأحب الاعتناء به».

واستطردت: «إلا أنني لا أغسله كثيراً، ذلك أنني أعتقد أن مستحضرات العناية بالشعر ليست جيدة، فضلاً عن كونها تُضعِفه وتعيق نموه». واختتمت قائلة: «أعتقد أن هذا يُميزني ويجعلني متفردة. ويسعدني أن يراني الناس شبيهة برابونزل».