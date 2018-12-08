دراسة: الفواكه والخضراوات تصون صحة عقولنا

المصدر: نيويورك - رويترز

ذكرت دراسة أميركية أن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، مقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيراً.

وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن وكان متوسط أعمارهم 51 عاماً. وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضراوات وغيرها من الأطعمة. كما خضعوا أيضاً لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاماً.

واستناداً إلى النتائج، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضراوات على مدى العقدين السابقين، لمشكلات إدراكية بنسبة 17 في المئة عن غيرهم، بينما يقل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية بنسبة 34 في المئة عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي خضراوات أقل.

وقال الباحثون في دورية طب الأعصاب، إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر في فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون مزيداً من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية بنسبة 47 في المئة عمن يتناولونه قليلاً.