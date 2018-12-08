مهمة صينية طموحة للهبوط على الجانب البعيد من القمر

المصدر: بكين - د ب أ

تطلق الصين، اليوم، مهمة فضائية طموحة تهدف إلى الهبوط على الجانب البعيد من القمر، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي حال نجاح المهمة، ستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها الإنسان إلى الجانب البعيد من القمر، وهو أكثر وعورة من الجانب القريب.

ومن المقرر أن ينطلق المسبار الفضائي التابع لبعثة (تشانجه- 4) الفضائية من مركز إطلاق الأقمار الصناعية «شياشانج» جنوب غربي الصين، صباح اليوم.

ويقدر خبراء الفترة التي قد يستغرقها المسبار لبلوغ وجهته بـ14 يوماً، في حين يشير آخرون إلى أنه قد يستغرق 27 يوماً.

وقال أويانج زيوان، الأستاذ بالأكاديمية الصينية للعلوم، وكبير العلماء المسؤولين عن البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، إن التحدي الأكبر سيكون إقامة اتصال مع الجانب البعيد من القمر الذي لا يمكن الوصول إليه بإشارة مباشرة، ولا يمكن رؤيته من سطح الأرض.