"روس كوسموس" تفتتح قناتها التلفزيونية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المتحدث باسم مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية، فلاديمير أوستيمينكو، عزم المؤسسة افتتاح قناة تلفزيونية خاصة بها.

وقال المسؤول: "لا أستبعد أن تظهر في المستقبل القريب قناة تلفزيونية خاصة بمؤسستنا، ستعمل هذه القناة على مدار 24 ساعة، وسيعرض عليها كل ما يتعلق بأمور الفضاء وآخر الأبحاث والتطورات التي توصلنا إليها في هذا المجال، وبث حي لعمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء".

ومن المنتظر حسب "روسيا اليوم" أن تظهر هذه القناة على الإنترنت، لتعرض أيضا بثا مباشرا من المحطة الفضائية الدولية، وتغطي أهم الأحداث التي يمكن مراقبتها من الغلاف الجوي للأرض.

وستكون هذه القناة شبيهة بقناة وكالة الفضاء ناسا، التي تغطي على مدار الساعة أهم الأحداث المتعلقة بالوكالة وإنجازاتها، وتبث المؤتمرات والاجتماعات العلمية التي تعقدها.