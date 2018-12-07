جوناس يتصدر قائمة «مشاهير غوغل» بالهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

حظي المغني الأميركي نيك جوناس (26 عاماً) بشهرة كبيرة في الهند عقب زواجه من الممثلة الهندية بريانكا شوبرا (36 عاماً)، ما جعله يتصدر قائمة الشخصيات الأكثر بحثاً على غوغل في الهند خلال العام الجاري.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إنديا بأن نيك تغلب على الممثل سلمان خان ليتصدر القائمة التي تضم الممثلين الهنديين أكشاي كومار وعرفان خان والمغني الأميركي جاستين بيبر.

وقد تصدرت أنباء زفاف نيك وبريانكا عناوين الأخبار في جميع وسائل الإعلام حول العالم، حيث تزوجا زواجاً تقليدياً، كما أقاما حفل استقبال في نيودلهي الثلاثاء الماضي، حضره رئيس الوزراء ناريندرا مودي.