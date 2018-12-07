عاصي الحلاني في القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً في القرية العالمية اليوم الساعة التاسعة مساء، ضمن جدوله الذي يضم 17 مطرباً بالتعاون مع «روتانا»، ومن المقرر أن يقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني، كما سيغني للمرّة الأولى على المسرح أغنيته الجديدة «شو بخاف عليكي» التي طرحها أخيراً، والتي حظيت بما يقارب مليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة «روتانا» الرسمية على موقع «يوتيوب» العالمي للفيديوهات.

وأعلنت القرية العالمية أنه من المقرر أن يقدم الحلاني عدداً من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث على المسرح الثقافي الرئيس، ومن المتوقع أن يستقطب الحفل عشرات الآلاف من الجمهور، ضمن تذكرة الدخول ودون أي رسوم إضافية، فيما توفر القرية العالمية تجربة فريدة من نوعها عبر زيارة الأجنحة والاستمتاع بالعروض التي تقدم على المسرح الرئيس وعروض الأجنحة المستمرة طوال الموسم.