شعاب مرجانية على شكل حبوب «الفشار»

المصدر: إعداد - سيد صالح

أثارت أجسام بيضاء متناثرة على شاطئ «كوراليخو»، بجزيرة «فويرتيفنتورا»، ضمن جزر «الكناري» الإسبانية الشهيرة، دهشة زوار الشاطئ ورواد موقع «إنستغرام» لتبادل الصور على السواء، حيث بدت الأجسام أشبه بحبوب الذرة المفرقعة «الفشار»، إلا أنها في واقع الأمر ما هي إلا شعاب مرجانية بيضاء اللون ألقت بها الأمواج إلى الشاطئ بعد اختلاطها بصخور بركانية وحبات الحصى.

ونشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، أمس، صوراً وفيديو لزوار الجزيرة وهم يمسكون بالشعاب المرجانية ويلهون بها كما لو كانت حبوب «الفشار». ووفقاً للصحيفة، يشتهر شاطئ «كوراليخو»، المطل على المحيط الأطلسي بهذه الظاهرة، حتى أُطلِقَ عليه لقب «شاطئ الفشار».