طفل أميركي يلغي حظر التقاذف بالثلج بعد 100 عام

المصدر: واشنطن - د ب أ

ألغى تلميذ أميركي في الصف الثالث الابتدائي، حظراً عمره قرابة 100 عام، لتقاذف كرات الثلج. وقال كيل ريتكيرك، المتحدث باسم مجلس بلدية مدينة سيرفرانس بولاية كولورادو، مساء أول من أمس: إن مجلس المدينة، وافق بالإجماع على الطلب الذي تقدم به التلميذ دان بيست، البالغ من العمر 9 سنوات، مؤكداً بذلك، تقارير إعلامية سابقة بهذا الشأن. وقال المتحدث: إنه أصبح من حق أي شخص في مدينة سيرفيرانس، أن يكون قادراً على أن يخوض معركة بكرات الثلج، كما هو معمول به في كل أنحاء العالم.

وأوضح ريتكيرك، أن التلاميذ سمعوا خلال رحلة مدرسية لعمدة المدينة ومجلس المدينة، عن هذا الحظر القديم، الذي يمنع قذف الآخرين بكرات الثلج، كما علم التلاميذ أن من حقهم أيضاً، رغم أنهم لا يزالون صغاراً، أن يدلوا بصوتهم في مثل هذه القضايا، وهو ما جعل دان يقرر الطعن في الحظر «حيث جاء إلينا قبل نحو شهرين، واتصلت أمه بنا، وسألت عن كيفية تغيير القانون».

وقال المتحدث: إن جذور القانون، تعود للائحة قانونية اعتمدت عام 1921، وتمنع قذف الآخرين بكرات الثلج.