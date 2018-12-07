تشوّه وجه ضيفتها بعد «مناقشة حارَّة»

المصدر: إعداد - سيد صالح

تخضع المواطنة الأميركية تشارلين ثومبسون، 61 عاماً، للمحاكمة الجمعة المقبل، بعد أن ألقت شحماً ساخناً على وجه امرأة أخرى في مناقشة حامية دارت بينهما.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس» نيوز الإخبارية الأميركية، جرت الواقعة الأحد الماضي في منزل المتهمة بمدينة «سينسناتي» بولاية «أوهايو» الأميركية، حينما انخرطت ثومبسون بمناقشة حامية مع امرأة أخرى كانت ضيفة عليها بمنزلها. ويبدو أن الضيفة قالت رأياً لم يعجب ثومبسون، فدلفت إلى مطبخها وعادت حاملة معها إناءً مليئاً بالشحم الساخن لتسكبه على وجه الضيفة.

واستدعت الضيفة شرطة «سينسناتي»، التي اعتقلت ثومبسون بعد أن دوّنت في تقريرها أنها وجدت الضيفة تعاني حروقاً خطرة وظاهرة بوضوح في ذراعها وظهرها.

وفي جلسة أولية جرت أول من أمس، طلب ممثل الادعاء توقيع كفالة باهظة على ثومبسون، توطئةً لمحاكمتها..ومبدئياً،

قضت المحكمة أن تسدد ثومبسون كفالة قيمتها 15ألف دولار قبل محاكمتها.