وظيفة الأحلام .. بالإضافة إلى راتب 80 ألف جنيه استرليني

المصدر: إعداد ــ عمر حرزالله

قد يبدو السفر إلى أماكن غريبة وتصويرها مقابل 80 ألف جنيه استرليني في السنة وظيفة الأحلام. لكنه، ووفقاً لموقع صحيفة «ذي صن»، فإن عائلة بريطانية تعتزم توظيف مصور فوتوغرافي محترف لمتابعة أنشطتها في جميع أنحاء العالم لمدة عام.

وتنطوي هذه المهمة، التي ستبدأ من فبراير 2019، على سفر مكثف لمدة 12 شهراً. وإضافة إلى الراتب، ستقوم العائلة بتغطية جميع نفقات الطعام والسفر والإقامة للمصور المحظوظ. كما سيحظى بعطلة سنوية لمدة 30 يومًا مدفوعة الراتب. وفي حين أن الفوائد جيدة، ربما تكون الوجهات التي يزورها المصور أفضل من المال.

فأوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وأستراليا مدرجة على جدول الأعمال، حيث تمتلك العائلة عددًا من بيوت العطلات وغيرها في تلك الوجهات.

وسوف تصطحب العائلة المصور لحضور عدد من المناسبات مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد، وماردي غرا في نيو أورليانز وكارنيال ريو أيضاً. وإضافة إلى ذلك، فإن الغوص في جزر المالديف والتزلج في بعض المنتجعات هي أيضًا ضمن قائمة الأماكن التي تخطط العائلة للقيام بها العام المقبل.