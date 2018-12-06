طفل يلغي قانوناً أميركياً عمره 100 عام

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ألقى فتى يبلغ من العمر تسع سنوات في كولورادو بالولايات المتحدة هذا الأسبوع أول كرة ثلج - بشكل قانوني - وذلك بعد معركة قضائية نجح فيها بإلغاء مرسوم عمره قرن من الزمن يحظر العراك بالكرات الثلجية في بلدة سيفيرانس الصغيرة.

ونقل موقع "إن دي تي في" عن الصبي داني بست قوله إنه قرر مقابلة السلطات المحلية وإقناعها بتغيير القانون باستخدام منطق بسيط.

وفي أول ظهور له أمام أمناء المجلس البلدي أوضح الصبي أن أطفال اليوم بحاجة إلى أسباب للعب خارج المنازل.

وتشير الأبحاث إلى أن نقص التعرض للهواء الطلق يمكن أن يؤدي إلى السمنة، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق والاكتئاب.

"وقال ان الاجراء الذي مضى عليه قرابة 100 عام والذي يحظر رمي أي حجر أو مقذوفة بما في ذلك كرات الثلج يعتبر عتيقا وباليا ويعني أن أي أطفال يلقون كرات الثلج يخالفون القانون.