أستراليا تقلص استخدام أكياس البلاستيك لـ 80% خلال 3 أشهر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تمكنت أستراليا، في خطوة عملاقة صديقة للبيئة، من تقليص استهلاك أكياس البلاستيك بنسبة 80% خلال الأشهر الأولى الثلاثة فقط من حظر استعمالها.

وكشف تقرير لوكالة "أستراليان أسوشييتد برس" أنه نموذج مميز يحفز الدول الأخرى لاحتذاء حذوه، سيما بعدما قررت اثنتان من سلاسل البيع الكبرى في أستراليا الامتناع عن استعمال أي كيس بلاستيكي واحد في متاجرها.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن متجر "وولوورث" حظر استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة عبر فروعها المنتشرة في أنحاء أستراليا منذ العشرين من يونيو الماضي، ولحقتها سلسلة متاجر "كولز" المنافسة في الثلاثين من الشهر عينه. وتشير التقديرات إلى أن المتجرين المذكورين مسؤولان عن 3.2 مليار كيس بلاستيكي سنوياً.

وأشارت الوكالة إلى أن خطوة عملاقي تجارة التجزئة القاضية بالتوقف عن تقديم الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة لاقت تأييد المشترين سيما أنها أتت بعد سنوات من الحملات المضادة للزبائن والمجموعات المناصرة للبيئة.

وذكر ديفيد ستاوت، مدير سياسة الصناعة، والأبحاث والمشاريع في الجمعية الوطنية لتجارة التجزئة بأن نسبة تقليص استخدام أكياس البلاستيك قد وصل إلى أكثر من 90% وفق بعض تجار التجزئة.

ويأمل ستاوت بأن يواصل تجار البيع بالتجزئة رحلة الدفع باتجاه صناعة أكثر استدامة والإقدام على حظر منتجات أخرى ذات الاستعمال لمرة واحدة، وقال في هذا الإطار: " تحتاج كل جهة تنتج أغراضاً معبأة لأن تتحمل مسؤولية ما تقدمه وأعتقد أنه ستمارس المزيد من الضغوطات لنشر الوعي على نطاق أوسع حول ما نستهلك".