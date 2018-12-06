اشترى لوحة بـ75 يورو وباعها بثلاثين ألفاً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم يستفق الهولندي هنك لارمانس الهولندي بعد ربما من حلم اشترى فيه لوحةً من متجر خيري بمبلغ لا يتجاوز 75 يورو وباعها بأكثر من 30 ألف يورو.

وذكرت وكالة أخبار محلية بأن لارمانس عرض اللوحة التي أشراها بسعر بخس على خبير فني، وسرعان ما تبين أن اللوحة النقطية تحمل قيمة كبرى وتحمل توقيع الرسام الهولندي جوهان آرتس.

اللوحة التي تحمل عنوان "يوم مشمس في ديونز" تنتمي إلى اللوحات النقطية، أي الرسومات التي يتم تشكيلها باعتماد سلسلة من النقاط، وقد وصفها صاحب المزاد بييت فان ويندن بأنها عبارة عن "مساحة بهيجة بين فان غوغ وموندريان".

وذكرت الوكالة أن قلة من الفنانين في هولندا اتبعوا أسلوب الرسم بالنقاط بمن فيهم فان جوغ، وتوروب، وآرتس.