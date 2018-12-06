جين لإصلاح القلوب

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

اكتشف باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، الجين الذي قد يحمل مفتاح قدرة بعض أنواع الأسماك المكسيكية على تجديد أنسجة قلبها. ووفقاً لـ «ديلي ميل»، يدعى هذا الجين (Irrc10)، وهو موجود لدى البشر، ويقول الباحثون إن نتائجهم الجديدة، تحمل إمكانية تغيير حياة مرضى الأزمات القلبية، الذين يعانون قصوراً في وظائف القلب، ولا يمكن إصلاح قلوبهم المتضررة، وغالباً ما يكون العلاج الوحيد، هو زرع قلب جديد.

وتشير الأدلة الجديدة حول هذه الأسماك المكسيكية الواعدة، والتي تسمى «تترا»، إلى أننا قد نتمكن مستقبلاً من شفاء قلوب البشر بالطريقة نفسها. يشار إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها، يعانون من قصور في القلب، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة لنوبة قلبية.