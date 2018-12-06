تلتهم «برغر» وزنها 1.5 كلغ

المصدر: إعداد - سيد صالح

اعتادت المدونة البريطانية الشابة، كيت أوفينز (24 عاماً)، المتخصصة في المدونات المتعلقة بالطعام، خوض تحديات تتعلق بالطعام، وكان تحديها الأخير، هو قدرتها على التهام شطيرة «برغر» كاملة، يبلغ وزنها 50 أونصة «نحو 1.5 كليوغرام»، بمفردها، وفي وجبة واحدة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ميرور»، أمس، خاضت أوفينز هذا التحدي في مطعم متخصص في تقديم شطائر «البرغر» في بلدة «ليمينغتون سبا» بإنجلترا. وأطلق الطاهي بالمطعم على الشطيرة، اسم «البشاعة المطلقة». ونشرت «ميرور» صوراً للشطيرة العملاقة (9 شرائح)، وأوفينز تنظر إليها، ثم وهي تلتهمها، ثم وهي ممسكة بالطبق فارغاً تماماً. وبدت أوفينز تلتهم الشطيرة بسلاسة وتلذذ وبعد 10 دقائق بدا على وجهها أنها تعاني.